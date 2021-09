Le Marocain Amine Harit prêté à Marseille par Schalke 04

Le Marocain Amine Harit, portant le maillot de Schalke 04, le 12 mai 2021. AP - Martin Meissner

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plusieurs jours d'atermoiements, le prêt d'Amine Harit de Schalke 04 à l'Olympique de Marseille a été officialisé par le club phocéen, jeudi 2 septembre. Les Ciel et Blanc et le milieu de terrain s'étaient entendus depuis fin août, et le joueur s'entraînait dans les infrastructures marseillaises. Mais l'OM devait faire valider par la DNCG, le gendarme des comptes du foot français, le montage financier autour de la rémunaration de l'international marocain, âgé de 24 ans. Amine Harit est prêté pour une saison, sans option d'achat, par le club allemand relégué en deuxième division. C'est le troisième club de sa carrière, débutée au FC Nantes.