Coupe du monde 2022: le Gabon flanche face à l’Égypte en qualifs

L’équipe du Gabon et celle d’Égypte ont fait match nul 1-1, ce 5 septembre 2021 à Franceville, dans le groupe F des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Les Gabonais menaient pourtant 1-0 face à des Égyptiens jouant à dix contre onze, suite à l’expulsion d’Omar Gaber.

Quatre jours après une défaite 2-1 rageante en Libye, l’équipe du Gabon a encore lâché des points dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022 de football. Ce 5 septembre 2021 à Franceville, les Gabonais ont concédé un match nul fâcheux face à l’Égypte, dans le groupe F.

Les Panthères menaient 1-0 après l’exclusion du défenseur Omar Gaber (deuxième avertissement à la 70e) et à un but de Jim Allevinah. À la 73e minute, suite à un une-deux dans la surface égyptienne, l’ailier était en effet parvenu à s’infiltrer et à pousser le ballon au fond des filets.

Mais à la 90e minute, sur un long ballon dévié de la tête, Mostafa Mohamed s’est présenté face à Anthony Mfa Mezui. Sa tentative de lob a certes été déviée par le portier gabonais, mais l’attaquant égyptien a suivi et a égalisé en deux temps : 1-1.

Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, cette fois. Ils auraient pu plier la rencontre bien plus tôt. Notamment si l’attaquant Aaron Boupendza n’avait pas raté deux grosses occasions : sur une demi-volée à bout portant (45e+2), puis sur un duel perdu face au gardien adverse Mohamed El Shenawy (49e).

Pour l’Égypte de Mohamed Salah, c’est en revanche un bon résultat, en attendant l’autre rencontre du groupe F, Angola-Libye, prévue ce 7 septembre à Luanda.

