Coupe du monde 2022: la Centrafrique battue par le Liberia en qualifs

Texte par : David Kalfa Suivre

L’équipe de République centrafricaine a concédé un revers 1-0 face au Liberia, ce 6 septembre 2021 à Douala, dans une rencontre délocalisée au Cameroun et comptant pour le groupe C des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Le but libérien a été inscrit par Kpah Sherman à la 83e minute. Les Centrafricains sont derniers au classement avec 1 point.