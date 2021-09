Coupe du monde 2022 : la Guinée-Bissau s’impose en patron au Soudan

La Guinée-Bissau a réussi une très belle opération en allant s’imposer au Soudan (4-2) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Djurtus ont entamé la rencontre pied au plancher avec deux buts dans le premier quart d’heure de Piqueti (8e) et Frédéric Mendy (11e) avant que le même Piqueti ne s’offre un doublé (39e). Les Soudanais tenteront une révolte par Abdel Rahman (55e), mais le 4e but de Mama Balde les tiendra en respect malgré le doublé de Rahman (90+2). Après leur match nul à domicile face à la Guinée (0-0, les Bissau-Guinéens se relancent de belle manière et prennent même la tête de la poule C en attendant la rencontre Guinée-Maroc reportée après le coup d’État à Conakry.