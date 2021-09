Coupe du monde 2022: le Burkina partage les points avec l'Algérie

Les champions d'Afrique algériens ont été tenus en échec par le Burkina Faso (1-1) mardi 7 septembre lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les Fennecs restent en tête du groupe A mais seulement à la différence de buts devant le Burkina Faso.

Publicité Lire la suite

Une série qui se poursuit, une autre qui s’arrête… L’Algérie a enchaîné un 32e match consécutif sans défaite face au Burkina, mais sa série de victoire d’affilée s’arrête à huit. La faute à une équipe du Burkina d’abord respectueuse avant de s’enhardir pour contrarier les champions d’Afrique en titre.

Les Algériens avaient entamé la rencontre de belle manière maitrisant les débats et le ballon et ouvrant logiquement le score à la 18e minute grâce à Sofiane Feghouli, sur un service d’Islam Slimani. Face à une équipe des Étalons timide, craignant plus de prendre l’eau que d’aller bousculer son adversaire, la formation des Fennecs a passé une première période tranquille.

La révolte des Étalons

Mais il faut croire que la mi-temps a transformé Bryan Dabo et ses camarades qui sont revenus des vestiaires avec une détermination et une rage qui ont surpris les hommes de Belmadi. Désormais sans complexe, se battant sur tous les ballons, mettant du cœur et du physique dans la conquête du ballon, les Burkinabè ont logiquement égalisé juste après l’heure de jeu grâce à Abdoul Tapsoba (64e). Les Étalons, qui évoluaient à « domicile » au Maroc, auraient même pu l’emporter sur une dernière grosse occasion de Mouhamed Konaté dont le tir passe non loin du poteau droit de Raïs M’Bolhi.

Il est vrai également que l’Algérie aurait pu bénéficier d’un penalty sur Mahrez à la 88e minute, mais les Fennecs n’en n’ont pas assez faits pour espérer décrocher les trois points de la victoire.

Pour les Étalons, c’est un petit exploit de tenir en échec le champion d’Afrique en titre et de rester en tête du groupe A avec l’Algérie qui ne les devance que grâce à la différence de buts (+8 contre +2).

Lors de la prochaine journée en octobre, l'Algérie se rend au Niger et le Burkina à Djibouti.

► À lire : Coupe du monde 2022: calendrier et résultats des qualifications Afrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne