Coupe du monde 2022: le Nigeria renverse le Cap-Vert et prend la tête du groupe C

Texte par : RFI Suivre

Et de deux pour le Nigeria ! Les Super eagles ont enchaîné une deuxième victoire en deux matches en s’imposant mardi (2-1) à Mindelo face au Cap-Vert, après le succès obtenu le 3 septembre dernier à Lagos face au Liberia (2-0). Les Nigérians ont pourtant concédé l’ouverture du score après le but de Dylan Tavares (19e), mais n’ont pas le temps de gamberger grâce à l’égalisation de Victor Osimhen, à demi-heure de jeu (30e). C’est à un quart d'heure de la fin de la rencontre que les Super eagles vont prendre un avantage définitif avec l’aide de Kenny Rocha Santos qui trompe son propre gardien (76e). Les hommes de Gernot Rohr dominent ainsi le groupe C avec six points sur six et joueront la Centrafrique à deux reprises au mois d’octobre prochain. Le Cap-Vert sera opposé au Liberia.