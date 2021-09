Ligue des champions féminine: les huit qualifiés pour la 1ère édition sont connus

Les huit clubs qualifiés pour la première Ligue des champions féminine d’Afrique, prévue en Égypte en novembre 2021, sont connus. Il s’agit des Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Wadi Degla FC (Égypte), du Malabo King (Guinée équatoriale), des Hasaacas Ladis (Ghana), des Vihiga Queens (Kenya), de l’AS Mandé (Mali), de l’AS FAR (Maroc), des Rivers Angels (Nigeria).

Ce 13 septembre 2021, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé les noms des huit clubs qui disputeront la première Ligue des champions féminine de l’histoire.

Pour cette toute nouvelle compétition, lancée par la précédente direction de la CAF, des éliminatoires ont été organisées dans chacune des unions zonales du foot continental. Hormis Wadi Degla FC, qualifié d’office car l’Égypte sera hôte du tournoi en novembre, chaque équipe a décroché son billet sur le terrain.

L’AS FAR (Maroc) représentera l’Afrique du Nord (UNAF), l’AS Mandé (Mali) l’Afrique de l’Ouest A (UFOA A), Hasaacas Ladis (Ghana) et Rivers Angels (Nigeria) l’Afrique de l’Ouest B (UFOA B), le Malabo King (Guinée les équatoriale) l’Afrique centrale (UNIFFAC), les Vihiga Queens (Kenya) l’Afrique de l’Est et du Centre-Est (CECAFA), et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) l’Afrique centrale (COSAFA).

Reste à connaître les derniers détails de cette première C1 féminine : dates exactes de la compétition et sa formule.

