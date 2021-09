Coupe de la Confédération 2021-2022: ASAC Concorde et ASFA Yennenga au 2e tour

Le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2021-2022 s’est achevé ce 19 septembre avec les qualifications notamment de l’ASAC Concorde (Mauritanie), de l’ASFA Yennenga (Burkina Faso) et du Binga FC (Mali) pour le 2e tour.

Le deuxième tour de la Coupe de la Confédération 2021-2022, prévu du 15 au 17 octobre (matches aller) et du 22 au 24 octobre (matches retour), promet quelques belles affiches. A commencer par AS FAR Rabat (Maroc) – JS Kabylie (Algérie), US Ben Guerdane (Tunisie) – RS Berkane (Maroc) ou encore Diambars FC (Sénégal) – Enyimba FC (Nigeria).

Certaines s’annoncent plus inhabituelles comme celle entre Binga FC (Mali) et ASFA Yennenga (Burkina Faso). En tour préliminaire, le club malien a dominé la club libérien MC Breweries (3-0, puis 2-0), tandis que les Burkinabè de l’ASFA ont écarté l’équipe ivoirienne du FC San Pedro (0-0, 2-1).

La plus large victoire de ce dimanche est à mettre au crédit de l’ASAC Concorde (Mauritanie), qui a étrillé l’ASCK du Togo 4-0. Dans un mois, le club de Nouakchott jouera contre la JS Saoura (Algérie).

