Coupe de la Confédération: Binga FC, 2 000 km de route pour une qualification historique

Le Binga FC, petit club malien de Bamako, qui n'évolue qu'en deuxième division dans le pays, s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Au terme d'un périple de 2 000 kilomètres en minibus.

Avec notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa

Finaliste de la Coupe du Mali la saison passée, l'équipe, située en Commune 5 de Bamako, vient de d’éliminer le club libérien du MC Breweries au premier tour préliminaire en Coupe de la Confédération. 5-0 sur l'ensemble des deux matches ; 3-0 à l'aller à Bamako, 2-0 au retour à Monrovia. Pour rallier la capitale libérienne, le Binga FC s'y est rendu en minibus. Pour certains joueurs du club FC, le périple effectué au Liberia était une première. Le premier voyage hors des frontières du Mali mais aussi l’occasion de jouer un nouveau match international loin de leur base. Deux jours et demi de route ont été nécessaires pour faire le trajet vers Monvoria depuis la capitale malienne.

Un mal nécessaire pour Adama Maiga premier vice-président du club. « Après avoir gagné trois à zéro au match aller, ce n’était pas possible de laisser les jeunes ici et ne pas aller pour le match retour. Nous avons emprunté un car, ce n’était pas le souhait des dirigeants du club, mais ce sont nos moyens. Et nous avons déjà oublié la fatigue que nous avons eu à avoir lors de ce voyage. »

Trajet Bamako-Ouagadougou pour le prochain tour

De retour chez lui, Issoufi Maiga attaquant de 19 ans savoure aux côtés de ses proches venus le féliciter avec l’objectif de poursuivre ses rêves. « J’ai quand même donné le maximum de moi-même, pour franchir ce cap-là qui est le premier tour, et j’espère qu’on va continuer sur cette lancée. J’espère qu’on va remporter la Coupe inch’allah qui est l’objectif premier. »

Fort de cette expérience, les dirigeants du Binga FC affichent sur le plan national l’ambition d’une montée en division supérieur. L’équipe se retrouve lundi 28 septembre pour le prochain entrainement après plusieurs jours de repos mérité. Au prochain tour, le club malien affrontera l’ASFA Yennenga du Burkina Faso. Le trajet de moins de 900 km devrait être un peu plus reposant….

