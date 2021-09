L'attaquant sénégalais Mbaye Niang à la relance à Bordeaux

Libéré de son contrat par le Stade Rennais, Mbaye Niang s'est engagé officiellement avec les Girondins de Bordeaux vendredi 24 septembre en tant que joker. L'attaquant international sénégalais débarque en Aquitaine pour aider un club dans le dur ces dernières saisons. Il va lui aussi chercher un nouveau souffle après une année compliquée.

14e du championnat de France à l'issue de la saison 2018-2019, 12e en 2019-2020 (saison tronquée par la pandémie de Covid-19), encore 12e la saison dernière, le FC Girondins de Bordeaux piétine depuis quelques années et peine à trouver le chemin des filets. En 2020-2021, les Bordelais n'ont marqué que 42 buts, avec le seul Sud-Coréen Hwang Ui-jo affichant un total personnel à deux chiffres (12 réalisations). Avec Mbaye Niang, nouvelle recrue du club au scapulaire, l'animation offensive va peut-être retrouver de l'éclat.

Le Sénégalais, âgé de 26 ans, arrive en qualité de joker, ce qui a permis son recrutement en dehors des dates du mercato. Niang s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'en 2023, avec une option pour une troisième année. « Mbaye est un joueur talentueux qui connaît bien la L1. C’est un attaquant avec un profil différent qui peut apporter beaucoup à notre équipe tout en donnant davantage de solutions à notre entraîneur. Depuis nos premiers échanges avec lui, on sent un joueur très motivé à l’idée de donner un nouvel élan à sa carrière. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Mbaye », a déclaré Admar Lopes, le directeur sportif, au site des Girondins.

Bordeaux, repris au début de l'été par l'homme d'affaire hispano-luxembourgeois Gérard Lopez (ex-Lille), cherche son lustre d'antan. Mbaye Niang est lui aussi à la recherche de sa réussite passée. Recruté par le Stade Rennais en 2018, le Lion de la Teranga a signé deux premières saisons très bonnes : 14 buts en 2018-2019 + une victoire en Coupe de France, 15 buts en 2019-2020 (exercice raccourci par le Covid-19). Mais ses rapports avec le staff et la direction de Rennes se sont envenimés à l'été 2020, avec en point d'orgue son départ avorté à l'Olympique de Marseille.

Le 9e club de sa carrière

Après avoir peu joué en Bretagne sur la première moitié de la saison 2020-2021 (17 apparitions, un but), le Sénégalais a été envoyé en prêt en Arabie saoudite, à Al-Ahli, où la greffe n'a pas pris : en trois mois et demi, Niang n'est apparu qu'à cinq reprises, pour 120 minutes de jeu et aucun but. Plus désiré à Rennes, l'attaquant a donc été libéré de son contrat et a trouvé un terrain d'entente avec Bordeaux. Il a dû consentir à une nette baisse de son salaire mensuel – estimé à 250 000 euros à Rennes – pour rejoindre les Girondins.

« Enfin Bordelais. Très heureux de rejoindre ce club historique et ambitieux. Prêt à tout donner pour mes nouvelles couleurs. Allez Bordeaux », a clamé le néo-Bordelais sur son compte Instagram.

C'est déjà le 9e club de Mbaye Niang. Formé à Caen et passé pro avec le club normand, il a ensuite porté le maillot de l'AC Milan, du Genoa et du Torino en Italie, ainsi que de Montpellier et de Rennes en France, sans oublier un court passage en Angleterre à Watford, et donc ces quelques mois en Arabie saoudite à Al-Ahli. L'attaquant va porter le n°23 en Gironde.

