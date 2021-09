Ligue des champions : Gueye, Haller, Mané et Salah buteurs

Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

Soirée prolifique pour les Africains en Ligue des champions avec un doublé pour l’Egyptien Mohamed Salah et un but du Sénégalais Sadio Mané, lors de la large victoire 5-1 de Liverpool sur le terrain du FC Porto. Le Sénégalais Idrissa Gueye avec le PSG et l’Ivoirien Sébastien Haller avec l’Ajax Amsterdam ont également été buteurs, ce 28 septembre 2021.