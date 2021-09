Ligue des champions: Choupo-Moting participe au festival du Bayern

Le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting a inscrit le dernier des cinq buts du Bayern Munich face au Dynamo Kiev en Ligue des champions. Ce 29 septembre 2021, a par ailleurs été une bonne soirée pour les Africains de Salzbourg, vainqueurs 2-1 de Lille.

GROUPE E

Benfica Lisbonne (Portugal) – FC Barcelone (Espagne) 3-0

Entré en jeu à la 75e minute, le Marocain Adel Taarabt n’a joué qu’un rôle mineur dans le large succès des Lisboètes.

Bayern Munich (Allemagne) – Dynamo Kiev (Ukraine) 5-0

Le but inscrit par Eric-Maxim Choupo-Moting, le cinquième du Bayern, n’a pas été décisif. Mais, quelques minutes après être entré en jeu en même temps que le Français d’origines sénégalaise et guinéenne Bouna Sarr, le Camerounais s’est fait plaisir avec un coup de tête croisé.

GROUPE F

Atalanta Bergame (Italie) – Young Boys Berne (Suisse) 1-0

Cette fois, les ailiers Nicolas Moumi Ngamaleu (Cameroun) et Elia Meschack (RD Congo) n’ont pas fait de différence pour les Young Boys. Quant au Guinéen Mohamed Ali Camara, lui et ses partenaires en défense ont fini par plier face au club italien. Les Suisso-Congolais Marvin Spielmann et Felix Mambimbi ainsi que le Franco-Ivoirien Wilfried Kanga sont entrés en jeu.

Manchester United (Angleterre) – Villarreal (Espagne) 2-1

Le Sénégalais Boulaye Dia va sans doute ressasser cette occasion de but manquée à la 86e minute qui aurait pu permettre à Villarreal de s'imposer en Angleterre. Alors que, à l’inverse, Manchester United a gagné 2-1 à la dernière seconde grâce à Cristiano Ronaldo, et ce malgré les efforts déployés par le défenseur algérien Aissa Mandi.

GROUPE G

Wolfsburg (Allemagne) – FC Séville (Espagne) 1-1

Le portier marocain du FC Séville Yassine Bounou a sauvé son club avec quelques interventions précieuses. Son compatriote Munir El Haddadi n’a pas marqué. A noter que l’Anglais d’origine nigériane Lukas Nmecha est entré en jeu pour Wolfsburg.

Salzbourg (Autriche) – Lille LOSC (France) 2-1

Deux penalties ont permis au Salzbourg du défenseur camerounais Jérôme Onguéné, du milieu malien Mohamed Camara et de l’attaquant austro-nigérian Chukwubuike Adamu de battre le Losc du Franco-Ivoirien Jonathan Bamba, du Franco-Comorien Isaac Lihadji et du Mozambicain Reinildo.

GROUPE H

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) – Malmö (Suède) 4-0

Soirée naufrage pour le milieu de terrain nigérian Bonke Innocent (titulaire) et l’attaquant ghanéen Malik Abubakari (entré en jeu).

Juventus Turin (Italie) – Chelsea (Angleterre) 1-0

Le portier sénégalais des Blues, Edouard Mendy, a fini par s’incliner face à Federico Chiesa. Toujours côté Chelsea, le milieu offensif marocain Hakim Ziyech n’a pas trouvé la faille et a même été averti. Enfin l’Anglo-Sierra Léonais Trevoh Chalobah a fait son apparition sur la pelouse du Juventus Stadium à l’heure de jeu.

