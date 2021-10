Football: Salah, Mané, Mahrez, Ballons d’Or aux fortunes diverses lors de Liverpool-City

A l’heure où un Real Madrid-Barcelone, «clasico» espagnol, devenu mondial, perd de sa superbe avec le départ d’Espagne de Lionel Messi, après Cristiano Ronaldo, Liverpool-City tend à devenir LE match à ne pas rater. Dimanche 03 octobre, Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez, les trois derniers Ballons d’Or africains étaient invités sur la plus belle scène footbalistique du week-end. Tout le monde n’a pas répondu…

Mané débloque le choc

Après une première période loin des standards de Liverpool qui n'avait tiré qu'une fois au but, contre 7 fois pour City, ce classique anglais a véritablement démarré à l’heure de jeu. Ce fut le moment choisi par le Sénégalais Sadio Mané pour ouvrir le score (59e) et marquer son troisième but de la saison en championnat. Idéalement lancé par Mohamed Salah, le Ballon d’Or africain 2020 a trompé Ederson avec sang-froid pour ouvrir la marque d’un tir croisé. C’est le septième but de l’international sénégalais face à Manchester City avec Liverpool. La force de l'habitude

59´ GOAAAAAAAAAAAL SADIO MANÉ !



Oh oui enfin, les Reds sont de retour, Mohamed Salah se joue parfaitement de Cancelo, ce dernier trouve Sadio Mané qui ne manque pas son face à face. [1-0] #LFC #LIVMCI pic.twitter.com/Km7TF9NEpS — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) October 3, 2021

Salah enchante le choc

L’homme du match, c’est incontestablement lui. Un Mohamed Salah de gala, avec une passe décisive pour Mané et un but en solitaire (76e) et une activité de tous les instants. L’Égyptien, meilleur joueur des Reds depuis le début de la saison reste sur la lancée des dernières saisons. Il y a peu de matches où le double Ballon d’Or africain (2018, 2019) n’a pas été décisif avec Liverpool depuis son arrivée en 2016. Aujourd’hui, l’attaquant de 29 ans est en pleine négociation pour une prolongation de son contrat qui ferait de lui, l'un des joueurs les mieux payés de Premier League. Un juste retour des choses.

𝐒𝐭𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐥𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 😱



A goal we’ll never tire of watching. Out of this world from @MoSalah 👏 pic.twitter.com/mZEq9OI0Wx — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

Mahrez rate le choc

Les rencontres entre Liverpool et Manchester City n’ont jamais été des rendez-vous heureux pour Riyad Mahrez. Le Ballon d’Or africain 2017 est resté sur le banc des remplaçants dimanche et n’a pu disputer la moindre minute dans ce choc. Depuis son arrivée à Manchester, Riyad Mahrez n’a été titularisé que deux fois toute compétition confondues face à Liverpool. Lors de sa première titularisation en octobre 2018, il aurait même pu offrir la victoire à City, mais a raté un penalty à la 86e minute. Dimanche, il s’est encore résolu à laisser Salah et Mané briller sur la pelouse.

