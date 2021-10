Coupe du monde 2022: l’Afrique au stade des incertitudes

CERTIFICATION D’UN STADE, MODE D’EMPLOI

Depuis deux ans, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football (FIFA) ont haussé leur niveau d’exigence concernant l’état des stades en Afrique. Une politique qui fait suite à la proposition début 2020 de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, de doter chaque pays du continent d’au moins une enceinte de top niveau. Idée reprise par l’actuel patron de la CAF, Patrice Motsepe, qui espère ainsi donner une meilleure image du football africain, notamment lors des retransmissions télévisées.



Ces derniers mois, les équipes de la CAF et/ou de la FIFA ont régulièrement sillonné le continent et ses aires de jeu, en fonction des matches à venir (qualifications pour la CAN et la Coupe du monde, compétitions interclubs, etc.). « La CAF investit beaucoup de temps, d'énergie et de ressources sur ce sujet, assure l’instance à rfi.fr. Les exigences des stades labellisés CAF sont régies par des critères minimaux à remplir par qu'un stade soit classé (en ordre croissant) en tant que stade de Catégorie 1, 2, 3 ou 4. Plus la catégorie est élevée, plus stricts et plus nombreux sont les critères ».



La Confédération évalue notamment cinq grands secteurs : le terrain, la sécurité et la sûreté des lieux, la conformité structurelle du stade, son infrastructure, et d’autres « facteurs d’hygiène ». Si l’état des pelouses est souvent pointé du doigt, la CAF ne veut pas faire de généralités concernant les infrastructures du continent. « L'Afrique a de nombreuses enceintes de classe mondiale, rappelle-t-elle. Allez au Soccer City en Afrique du Sud, au Stade du Cap, au Japoma au Cameroun, ou au stade de Rabat au Maroc. Ces stades ne sont pas différents de ceux de Paris ou Wembley ».



Interrogée sur le nombre de pays africains qui disposent de telles structures, la CAF préfère cependant botter en touche. Enfin, elle rappelle que si un pays n’est pas d’accord avec les conclusions d’une visite, sa Fédération est en droit de contester l’évaluation faite : « Normalement, il existe un rapport complet sur l'inspection qui leur est présentée. Ce rapport présente des informations factuelles au sujet de ce qui existe sur place. Toutes les décisions, bien sûr, peuvent faire l’objet d’un appel, comme partout ailleurs dans le monde. »