Burkina Faso: Lassina Traoré, gravement blessé, ne rejouera pas avant neuf à douze mois

Le Burkinabè Lassina Traoré, lors de sa présentation au Shakhtar Donetsk, le 19 juillet 2021. AFP - SERGEI SUPINSKY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Durement touché au genou droit lors d'un choc avec le Néerlandais Denzel Dumfries durant le match de Ligue des champions entre son équipe, le Shakhtar Donetsk, et l'Inter Milan, le 28 septembre (0-0), Lassina Traoré va être éloigné des terrains pendant longtemps. Arthur Hlushchenko, le directeur du staff médical du club ukrainien, a donné des nouvelles de l'attaquant âgé de 20 ans, mercredi 6 octobre. Le joueur souffre d'« une blessure grave, les structures articulaires du genou sont endommagées ». Il développe : « Dans deux semaines, il sera opéré, nous le préparons à cela : il faut du temps pour que le gonflement diminue pour assurer une flexion suffisante de l'articulation du genou. La blessure est vraiment grave. Le rétablissement de Traoré pourrait pendre entre neuf mois et un an. » L'Étalon va manquer la CAN 2021 ainsi que la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.