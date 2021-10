Mondial 2022: le Maroc écrase une Guinée-Bissau malade

Les Marocains ont pris la tête du groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mercredi 6 octobre, en battant facilement la Guinée-Bissau à Rabat. Les Lions de l'Atlas se sont offert une victoire large à Rabat (5-0). Les Bissaoguinéens, victimes d'une intoxication alimentaire mardi, ne comptent pas en rester là.

Pendant des heures, un gros doute a plané sur la tenue de cette rencontre de la 3e journée des éliminatoires du prochain Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Fédération bissaoguinéenne de football a indiqué que l'ensemble de sa sélection nationale avait été victime d'une intoxication alimentaire sévère, après le repas du soir. « Les 25 joueurs » et « les membres du staff technique » ont souffert de diarrhées et de vomissements. Tous ont dû passer la nuit à l'hôpital. En ces circonstances, la Guinée-Bissau envisageait sérieusement de ne pas disputer ce match face au Maroc.

Mais faute d'avoir pu obtenir un report de la part du commissaire du match, les Djurtus n'ont pas manqué le rendez-vous au stade Moulay-Abdallah de Rabat. Peut-être n'étaient-ils pas en état de bien figurer face aux Lions de l'Atlas. En tout cas, ces derniers n'ont pas fait dans le détail. Ultra-dominateurs, les Marocains ont giflé leurs adversaires.

Hakimi, Louza et El Kaabi illuminent la soirée

Les hommes de Vahid Halilhodzic ont assiégé la cage de la Guinée-Bissau dans le premier acte. Et après plusieurs tentatives et une pression constante, le verrou a cédé grâce à l'inévitable Achraf Hakimi. Le défenseur du PSG s'est trouvé à la réception d'un corner repoussé par la défense adverse. Après un contrôle, le n°2 a décoché une frappe sèche qui a terminé dans le petit filet, au ras du poteau de la cage gardée par Jonas Mendes, impuissant sur ce bijou (31e).

Avant la pause, Ryan Mmaee a mené une contre-attaque avant d'être arrêté illicitement par Alfa Semedo. Le penalty a été logiquement accordé et facilement transformé par Imran Louza (45e+1). En seconde période, les Lions de l'Atlas ont corsé l'addition de fort belle manière. Imran Louza a d'abord enroulé parfaitement une frappe à l'entrée de la surface (49e). Et Ayoub El Kaabi a ajouté une quatrième but en exécutant un ciseau délicieux (62e). Finalement, Munir El Haddadi, tout juste entré en jeu, est allé remporter son duel pour inscrire l'ultime but du match (82e).

La Guinée-Bissau veut le « coupable » de « l'empoisonnement de la nourriture »

En attendant de rattraper son match de la 2e journée contre le Syli national - prévu début septembre, il a été reporté au 12 octobre après le coup d'Etat en Guinée -, le Maroc s'empare seul de la tête du groupe I avec deux victoires en deux matches (6 points donc), devant la Guinée-Bissau (4 points), la Guinée (2 points) et le Soudan (1 point).

La Fédération bissaoguinéenne, elle, va sans doute revenir à la charge quant à cette intoxication alimentaire. Dans son communiqué, elle a insisté sur « les preuves d'un empoisonnement de la nourriture ». « Au nom du fair play et de la vérité sportive, la vérité doit être établie et le coupable responsable de tout cela », a-t-elle ajouté.

