Mondial 2022/Algérie: Djamel Belmadi s’explique sur l’absence de Delort

Andy Delort félicité par ses coéquipiers, après son premier but avec Nice, lors de la réception de l'AS Monaco, le 19 septembre 2021 Valery HACHE AFP

Texte par : RFI

« Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football disant qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN (Janvier 2021). Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see », a expliqué Djamel Belmadi en conférence de presse au sujet de Delort absent lors des dernières rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Le sélectionneur des Verts a ensuite évoqué une première brouille entre lui et le joueur encore à Montpellier avant de raconter les dessous de la non-sélection de l’attaquant. « Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri et devoir mettre en pause la sélection pendant un an. Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui. Après cette discussion houleuse où je l’ai blâmé ainsi que son club, j’ai discuté avec son directeur sportif qui m’a expliqué souhaiter que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. C’est oral. On n’est pas obligé de l’accepter ». Devenu un joueur international algérien sur le tard, juste avant la CAN 2019, Delort était rentré d'Égypte avec le titre de champion d'Afrique après la victoire face au Sénégal.