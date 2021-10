Mondial 2022: la RDC se relance face à Madagascar, le Bénin prend la tête du groupe J

Dans la chaleur du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, lors de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022, les joueurs congolais se sont remis en marche face à Madagascar jeudi 7 octobre en l’emportant 2-0. Après sa victoire face à la Tanzanie (1-0), le Bénin prend la tête du groupe J.

Après le match nul (1-1) contre les Écureuils du Bénin en septembre, pour le compte de la 2ème journée du groupe J de ces éliminatoires, les Congolais devaient impérativement gagner face aux Malgaches, qui fermaient la marche avec zéro point avant cette rencontre. Chadrac Akolo, gamin de Kinshasa, qui évolue au SC Paderborn 07 en Allemagne, a ouvert le score en première période à la 35e minute après une passe décisive de Dieumerci Mbokani.

Quelques minutes auparavant, Cédric Bakambu, auteur de 3 buts en 2 matchs face aux Malgaches durant sa carrière internationale, avait eu l’occasion de mettre le cuir au fond des filets d’un coup de tête. Mais le portier des Barea l'en a empêché (20e). Finalement, Dieumerci Mbokani a doublé la mise sur penalty en seconde période (80e).

Encore une rencontre à domicile pour la RDC

Il reste un match à domicile pour la RDC dans ces éliminatoires. Ce sera au moment de la 6e et dernière journée. Lors des deux prochains déplacements, tout d’abord à Madagascar et ensuite en Tanzanie, les Léopards voudront continuer sur cette lancée avant de retrouver la maison et d'espérer se trouver parmi les dix nations devant se disputer les cinq places qualificatives réservées à l’Afrique pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Les Écureuils du Bénin, en déplacement en Tanzanie, ont terminé leur rencontre avec une victoire (1-0) qui leur permet de prendre la tête du groupe J grâce à un but de Steve Mounié en seconde période (72e). Avec 7 points au compteur et aucune défaite à mi-parcours (deux victoires, un nul), ils sont leaders devant la RDC (5 points) et la Tanzanie (4 points). Madagascar reste bon dernier, avec toujours aucun point inscrit.

Au même moment, le Cap Vert a battu le Liberia dans le groupe C (2-1). Van-Dave Harmon a ouvert le score (45e+3), mais les visiteurs ont égalisé par Jamiro Monteiro, à peine entré en jeu (52e), avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à Garry Rodrigues (90e+2). Les Capverdiens s'emparent de la deuxième place avec 4 points devant leur victime du jour (3 points), en attendant le match entre le Nigeria (leader, 6 points) et la Centrafrique (dernière, 1 point).

Mondial 2022 : Calendrier et résultats

