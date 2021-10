Le Sénégalais Édouard Mendy parmi les nommés pour le trophée Yachine 2021

Le gardien sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy, le 14 septembre 2021 lors du match de Ligue des champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg, au stade Stamford Bridge de Londres. Action Images via Reuters - JOHN SIBLEY

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 1 mn

Le magazine mensuel France Football, organisateur du trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de but de l'année, a dévoilé vendredi 8 octobre les 10 portiers nommés pour l'édition 2021. Déjà sacré meilleur gardien de la saison 2020-2021 par l'UEFA, Édouard Mendy est également en lice pour ce titre. Le nom du gardien vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe de l'UEFA apparaît dans la liste avec ceux du Belge Thibaut Courtois, de l'Italien Gianluigi Donnarumma, du Brésilien Ederson, du Slovène Samir Handanovic, de l'Argentin Emiliano Martinez, du Costaricien Keylor Navas, de l'Allemand Manuel Neuer, du Slovène Jan Oblak et du Danois Kasper Schmeichel. Édouard Mendy est le deuxième gardien africain nommé au trophée Yachine après le Camerounais André Onana en 2019 (l'édition 2020 fut annulée en raison de la pandémie de Covid-19). Le vainqueur sera désigné par un jury international de journalistes et sera connu le 29 novembre, en même temps que le Ballon d'Or 2021.