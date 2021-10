Éliminatoires Mondial 2022: la bonne réaction du Ghana face au Zimbabwe

Après sa défaite lors de la deuxième journée face à l’Afrique du Sud, le Ghana s’est rattrapé en battant 3-1 le Zimbabwe ce samedi 9 octobre à domicile. Avec cette victoire, les Black Stars restent au contact des Bafana Bafana qui ont battu l’Éthiopie un peu plus tôt dans la journée (3-1). Mohammed Kudus, Thomas Partey et André Ayew sont les trois buteurs ghanéens du jour. Knowledge Musona avait égalisé sur penalty après le premier but ghanéen. L’Afrique du Sud fait toujours la course en tête dans le groupe G avec un point d'avance sur le Ghana. Au même moment, le Togo et le Congo se sont quittés sur un nul (1-1).