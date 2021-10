Éliminatoires Mondial 2022: très mauvaise opération de la RDC face à Madagascar

Le Congolais Cédric Bakambu lors de la CAN 2019. JAVIER SORIANO / AFP

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

La RDC est passée à côté de sa rencontre face à Madagascar au stade Mahamasina pour le compte de la quatrième journée. Après avoir remporté sa première victoire contre les Malgaches lors de la troisième journée, les Léopards se sont pris les pieds dans le tapis sur la «Grande Île» où les Baréas ont sonné la révolte dès la première minute, eux qui restaient sur trois défaites consécutives et qui se voyaient déjà éliminés. Le sursaut est venu de Njiva Rakotoharimalala. Les Léopards qui ont perdu Mbemba très tôt dans la rencontre sur blessure ont eu beau courir après le score, rien n’a fonctionné. Cédric Bakambu a manqué de chance sur deux occasions. La victoire des Malgaches relance un groupe où la Tanzanie et le Bénin occupent les deux premières places. Tout restera possible lors des deux dernières journées. Dans le même temps, la Zambie et la Guinée équatoriale se sont quittées sur un nul (1-1), tandis que le Cap-Vert a battu le Liberia (1-0).