Coupe du monde 2022: la Côte d’Ivoire bat le Malawi et reste en pole

L’équipe de Côte d’Ivoire a battu 2-1 celle du Malawi dans le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 11 octobre 2021 à Cotonou (Bénin). Grâce à ce court succès, les Ivoiriens (10 points) sont en tête du classement devant les Camerounais (9 points) avant les deux dernières journées prévues entre le 11 et le 16 novembre.

C’est bien à un duel entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun auquel on va assister en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 de football. Les Ivoiriens ont écarté les Malawiens trois heures après que les Camerounais en aient fait de même avec les Mozambicains, ce 11 octobre 2021.

Battus respectivement par les Eléphants et les Lions Indomptables, le Malawi et le Mozambique sont en effet hors course pour décrocher la première place du groupe D, synonyme de billet pour le dernier tour de ces qualifications africaines.

Un Serge Aurier en grande difficulté

Le Malawi aurait toutefois pu repartir de Cotonou – où les Ivoiriens ont été forcés de s’exiler, faute de stade homologué – avec un meilleur résultat. Car, si Nicolas Pépé a ouvert le score dès la 2e minute grâce à un mauvais contrôle de Charles Petro (1-0), les joueurs de Patrice Beaumelle ont eux aussi multiplié les ratés. Surtout leur capitaine, Serge Aurier, remplacé à la pause.

Le défenseur – en manque de compétition car sans club jusqu’à sa très récente signature à Villarreal – a perdu un ballon dans l’axe. Ce qui a permis à Khuda Muyaba d’égaliser d’une frappe croisée à ras-de-terre (1-1, 20e). Le latéral droit a ensuite failli dribbler son propre gardien Sylvain Gbohouo mais a évité que les Flames ne doublent la mise d’un sauvetage devant sa ligne de but (38e).

Un penalty providentiel

Loin d’être impériaux, les Ouest-Africains s’en sortent en deuxième période grâce à un penalty signalé par le juge de touche pour une faute sur Gervinho. Dans ou en-dehors de la surface de réparation adverse ? Franck Kessié ne se pose pas de question et envoie la balle dans la lucarne gauche : 2-1, 66e.

Ce résultat permet à la sélection ivoirienne de reprendre la tête du groupe D avec 10 points, juste devant le Cameroun (9 points), avant de recevoir les Mozambicains (5e journée) et de se déplacer chez les Camerounais (6e journée) en novembre.

