Coupe du monde 2022: le Cameroun bat encore le Mozambique en qualifs

Le Cameroun a battu 1-0 le Mozambique dans le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 11 octobre 2021 à Tanger (Maroc). Avec 9 points pris en quatre matches, les Camerounais restent en course pour une place au dernier tour. Les Lions indomptables devront lutter en novembre avec les Ivoiriens et le Malawi, pour finir premiers.

« Opération Mozambique » remplie pour l’équipe du Cameroun, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Trois jours après avoir battu les Mozambicains 3-1 à Douala, les Camerounais ont récidivé « à l’extérieur », ce 11 octobre 2021 à Tanger (Maroc).

Lors de cette rencontre du groupe D, délocalisée au Maroc (faut de stade aux normes au Mozambique), les Lions indomptables ont assuré l’essentiel. Car, en termes de jeu, les futurs hôtes de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (9 janvier – 6 février 2022) n’ont pas séduit.

En première période, hormis une volée trop molle de Karl Toko-Ekambi (15e) puis un bel enchaînement râteau-frappe croisée de Vincent Aboubakar (22e), les Camerounais ne se sont guère montrés à leur avantage.

Le Mozambique hors-course

En deuxième période, Geny Catamo (buteur à Douala) met même le portier du Cameroun Devis Epassy sous pression avec une frappe lointaine et puissante (57e).

Une erreur du gardien mozambicain Ernan Siluane va toutefois tout changer. A la 68e minute, suite à un corner venu de la droite, Siluane manque sa sortie et laisse le ballon parvenir jusqu’à Michael Ngadeu au second poteau. Le défenseur le catapulte au fond des filets, de la tête : 0-1.

Un but qui permet aux Camerounais de compter 9 points et la première place du groupe D en attendant Côte d’Ivoire – Malawi (prévu ce lundi à 17h TU) et leurs rencontres de novembre face au Malawi (5e journée) et à la Côte d’Ivoire (6e journée)…

