Coupe du monde 2022 : le Gabon bat l’Angola et garde espoir en qualifs

L’équipe du Gabon conserve un mince espoir de se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2022 de football. Ce 11 octobre 2021, les Gabonais ont battu les Angolais 2-0 et comptent désormais 4 points en quatre matches.

La joie et le soulagement des Gabonais au coup de sifflet final étaient compréhensibles. Ce 11 octobre 2021 à Franceville, Pierre-Emerick Aubameyang et sa bande se sont épargnés une sortie prématurée en qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football. Trois jours après avoir subi la loi des Angolais (3-1) à Luanda, les Panthères ont en effet pris leur revanche 2-0 à Franceville, durant la quatrième journée.

Longtemps imprécis, les Gabonais ont dû attendre la 74e minute et une belle inspiration de Levy Madinda pour débloquer la situation. Sur un corner repoussé dans l’axe, le milieu de terrain contrôle le ballon de la poitrine et le transmet vers Pierre-Emerick Aubameyang d’une passe en demi-volée. L’avant-centre vedette du Gabon frappe en force sous la barre transversale : 1-0.

Aubameyang deux fois décisif

Dix minutes plus tard, Aubameyang est également décisif sur le deuxième but des locaux. Il déborde sur la gauche et tente de centrer vers Alex Moucketou-Moussounda. Le défenseur est toutefois devancé involontairement et maladroitement par un Agusto Carneiro qui marque contre son camp (2-0, 84e).

Ce score permet aux Panthères de rêver à une remontada. Car, avec 4 points pris en 4 matches, il leur faudra battre la Libye puis gagne en Egypte en novembre pour espérer finir premiers du groupe F.

