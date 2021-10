Éliminatoires Mondial 2022: Islam Slimani en tête des meilleurs buteurs

Texte par : RFI Suivre

Après quatre journées, l’international Algérien Islam Slimani est en tête des meilleurs buteurs avec six réalisations, grâce notamment à son quadruplé face à Djibouti, et à son doublé face au Niger qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Verts. Auteurs de ses 37ème et 38ème buts au soir de sa 77ème sélection, il devance désormais l’ancien buteur passé notamment par Auxerre et Guingamp, Abdelhafid Tasfaout (36 buts en 85 sélections entre 1990 et 2002). Blessé, le joueur de l’Olympique lyonnais ne prendra part à la 10è journée du Championnat de Ligue 1 qui débute ce vendredi 15 octobre.