Le Zambien Daka inscrit son premier but avec Leicester face à Manchester United

Le Zambien Patson Daka après avoir inscrit son premier but avec Leicester, le 16 octobre 2021. REUTERS - REBECCA NADEN

L’attaquant zambien Patson Daka a marqué son premier but avec Leicester face à Manchester United, ce samedi 16 octobre lors de la 8e journée de Premier League. Entré à la 77e minute à la place du Nigérian Iheanacho, Daka a inscrit le quatrième et dernier but des Foxes, à la réception d’un coup franc (91e). Le Zambien avait été acheté 30 millions d’euros au Red Bull Salzbourg cet été, après une saison à 27 buts en 28 matchs en Autriche.