Premier League: 100e but de Sadio Mané et bijou de Mohamed Salah

Sept ans après son arrivée en Angleterre, le Sénégalais Sadio Mané est parvenu à atteindre la barre des 100 buts en Premier League ce samedi 16 octobre lors de la victoire de Liverpool sur la pelouse de Watford. Son coéquipier égyptien, Mohamed Salah, a lui inscrit un but splendide.

Sept ans presque jour pour jour après son premier but en Premier League avec Southampton, Sadio Mané a inscrit son centième ce samedi lors du succès de Liverpool à Watford (0-5). L’attaquant sénégalais a ouvert le score en reprenant sans contrôle un centre de l’extérieur du pied de Mohamed Salah (0-1, 9e).

Le numéro 10 des Reds devient le troisième Africain à atteindre cette barre des 100 buts après l’Ivoirien Didier Drogba et son coéquipier égyptien. Il est également le troisième joueur de l’histoire de la Premier League à y parvenir sans avoir marqué de pénalty. Seuls Les Ferdinand et Emile Heskey ont réussi cette performance avant lui.

Le bijou de Salah

Mais, ce samedi, il n'est pas celui dont on parle le plus à Liverpool après cette rencontre de la 8e journée de Premier League. Ses deux compères de l'attaque lui ont volé la vedette, pour la bonne cause : Mohamed Salah en marquant un nouveau but magnifique après avoir effacé trois défenseurs d'un râteau (0-4, 54e), et Roberto Firmino en inscrivant un triplé.

Grâce à son trident offensif, Liverpool reste la dernière équipe invaincue de Premier League et est provisoirement en tête du championnat.

