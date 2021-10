Ligue des champions UEFA: doublé de Riyad Mahrez face au FC Bruges

Riyad Mahrez (d) lors de la rencontre face au FC Bruges, le 19 octobre 2021. KURT DESPLENTER BELGA/AFP

Titulaire, l’international algérien Riyad Mahrez s’est offert un doublé face au FC Bruges dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes ce mardi 19 octobre. Mahrez a inscrit son premier but avant la mi-temps sur penalty après avoir été fauché à l’entrée de la surface par Nsoki (43e). En seconde période, le champion d’Afrique a ajusté le portier de Bruges pour son troisième but en C1 cette saison (84e). Après une défaite face au PSG le mois dernier, Manchester City s'est replacé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant facilement au FC Bruges 5 à 1.