Ligue des champions UEFA: Mohamed Salah, toujours là !

L'Egyptien Mohamed Salah lors de la CAN 2019. AFP - KHALED DESOUKI

Une des plus belles affiches de la soirée de ce mardi 19 octobre opposait l'Atlético Madrid à Liverpool, et deux entraîneurs stars, Diego Simeone chez les « Colchoneros », et Jürgen Klopp sur le banc des « Reds ». Le Guinéen Naby Keita a doublé la mise d’une reprise de volée (13e) alors que James Milner avait ouvert le score en déviant une frappe de Mohamed Salah (8e). L’International égyptien a donné la victoire aux Reds en fin de rencontre à la 78e sur penalty (3-2). Menés 2-0, l'Atlético Madrid était parvenu à revenir à 2-2 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (20e, 34e).