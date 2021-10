Ligue des champions UEFA: Mohamed Salah, l'irrésistible homme de Liverpool

Mohamed Salah est irrésistible cette saison. Encore auteur d'un doublé mardi 19 octobre contre l'Atlético Madrid (3-2), le Pharaon a permis à Liverpool de se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes.

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 11 matches, toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 29 ans semble n'avoir jamais été aussi fort et son entraîneur n'hésite pas à voir en lui le meilleur joueur du monde. « Il est au top. On le voit tous. Qui est meilleur que lui ? », s'est interrogé son entraîneur Jürgen Klopp au micro de BT Sports après la victoire (5-0) à Watford, samedi dernier, marquée par une passe décisive splendide de Salah de l'extérieur du droit et un but après un numéro de soliste. « On n'a pas besoin de rappeler tout ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination. Mais à l'heure actuelle, il est le meilleur », a insisté le coach allemand.

Salah efface le record de Steven Gerrard en C1

Contre l'Atlético Salah a ouvert la marque d'une frappe déviée (1-0, 8e) avant de transformer le pénalty de la gagne (3-2, 78e), au terme d'un match à rebondissements et sous haute tension. Avec ses deux réalisations, il a non seulement effacé des tablettes Steven Gerrard au nombre de buts inscrits pour Liverpool en Ligue des champions avec 31 unités en 48 rencontres, mais il est aussi devenu le premier Red de l'histoire à faire trembler les filets lors de neuf matches de suite.

Invaincus lors de leurs 21 derniers matches, toutes compétitions confondues, les Reds ont marqué 30 buts sur leurs neuf dernières rencontres et ont inscrit au moins trois buts lors de leurs sept derniers déplacements. Et à leur tête, Salah affole lui aussi les compteurs. Samedi, il a rejoint Didier Drogba en tête des joueurs africains les plus prolifiques de Premier League avec 104 buts. Déjà la saison dernière, Salah avait régalé ses supporters avec 31 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Mohamed Salah figure dans la liste des trente nommés pour le Ballon d’Or 2021 qui sera décerné en novembre prochain.

