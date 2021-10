Éliminatoires CAN féminines: la grande désillusion des joueuses de RDC

C’est une terrible désillusion pour l'équipe de RDC de football féminin. Elle devait affronter mercredi 20 octobre la Guinée équatoriale au premier tour aller des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations mais l'avion annoncé par la fédération n'est jamais venu les chercher à Kinshasa pour les emmener à Malabo. Après ce forfait, elles doivent dire adieu à la CAN et c'est un sentiment d'abattement qui anime les joueuses à commencer par leur vice-capitaine Dany Ngoy. « Le football féminin n’a pas d’avenir en RDC. Nous sommes très déçues. Nous étions concentrées pour jouer ce match. Je n’ai rien gagné avec le foot. Je peux tout abandonner. En 14 années, je n’ai rien gagné avec le foot, même pas un peu d’argent pour acheter une parcelle à mes parents. Il vaut mieux que je me marie », dit-elle avec tristesse au micro de RFI. La Fédération équato-guinéenne (Feguifut) a entériné le forfait des Léopards Dames. « L’équipe nationale féminine du Nzalang a marqué 3 points lors des tours qualificatifs de la CAN Maroc 2022 après l’absence de la République Démocratique du Congo. (…) Selon les formalités sportives, les Léopards de RDC devaient arriver 48 heures avant le match et jusqu’à ce mercredi, date à laquelle elles devaient jouer, elles ne se sont pas présentées. Les commissariats affectés à la rencontre ont décidé de donner les trois points à l’équipe nationale féminine de Guinée équatoriale pour l’absence des Congolaises », peut-on lire dans un communiqué.