Karl Toko Ekambi, un cador en Ligue Europa

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Lucas Paqueta face au Sparta Prague jeudi 21 octobre, Karl Toko Ekambi s’est encore montré ultra-décisif en Ligue Europa, dont il a pris la tête du classement des buteurs.

Même en infériorité numérique, l'Olympique lyonnais a réussi à enfoncer le clou face au Sparta Prague grâce au deuxième but de Karl Toko Ekambi (88e, 4-2), sur une passe de Bruno Guimaraes. L’international camerounais signe ainsi son cinquième but en Ligue Europa cette saison. Le Sparta a réduit la marque dans le temps additionnel par Ladislav Krejci (4-3, 90+6), sans toutefois changer l'issue du match. « On a de l'avance. On a un pied dedans (pour la qualification). Le plus important c'est le deuxième match à Lyon contre le Sparta (ndlr: le 4 novembre) », a estimé le buteur Toko Ekambi.

Sept buts en huit matches toutes compétitions confondues

Après ses succès à Glasgow face aux Rangers (2-0) et à domicile contre Brondby (3-0), l'OL enchaîne une troisième victoire et prend le large en tête du groupe A. « On savait que ça allait être difficile, heureusement on a réussi à prendre les trois points. Après le début de match raté, on s'est parlé. Le plus important c'est qu'on a réussi à renverser la tendance et il faut que ça nous serve de leçon », a expliqué Toko Ekambi. L'ancien joueur du Paris FC et de Sochaux a inscrit sept buts en huit matches toutes compétitions confondues avec l'Olympique lyonnais depuis sa réalisation face aux Glasgow Rangers lors du premier match de Ligue Europa de la saison le 16 septembre dernier.

Avec cinq buts marqués lors des trois premiers matches de la saison en Ligue Europa, le Camerounais pointe désormais en tête du classement des buteurs de la C3. Au passage, Karl Toko-Ekambi devient le premier joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais à inscrire cinq buts lors des trois premières journées d'une phase de groupes en coupe d'Europe.

Recruté à l’hiver 2020 par l’OL en provenance de Villarreal, Toko Ekambi avait largement été critiqué par les supporters après ses deux occasions manquées devant Manuel Neuer du Bayern Munich dans une demi-finale de Ligue des champions (2019-2020). Aujourd’hui, le voilà qui régale les fans lyonnais.

