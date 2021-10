Coupe de la Confédération: Coton Sport passe, le Binga FC se surpasse

© Courtesy of CAF

La belle aventure du Binga FC se poursuit en Coupe de la Confédération (C2). Le petit club malien s’est qualifié pour le tour de cadrage de la C2, ce 23 octobre 2021, en écartant l’ASFA Yennenga aux tirs au but (7-6). Toujours en deuxième tour retour, Coton Sport Garoua a écarté Orapa United (Botswana) 1-0, de justesse.

Fabuleux Binga FC ! Le club de deuxième division malienne poursuit son aventure en Coupe de la Confédération (C2). La formation de Bamako est allée arracher sa place en tour de cadrage de la C2, ce 23 octobre 2021 à Abidjan.

Battus chez eux 1-0 à l’aller, les Maliens ont rendu la pareille à l’ASFA Yennenga, ce samedi. A égalité sur l’ensemble des deux rencontres, les équipes se sont alors départagées aux tirs au but. Et les visiteurs ont pris le meilleur 7-6 sur les Burkinabè.

Au prochain tour, le Binga FC affrontera un club éliminé de la Ligue des champions, tout comme Coton Sport Garoua. Le club du Nord du Cameroun a toutefois failli ne pas passer. Face aux Botswanais d’Orapa United, il doit son salut à une courte victoire 1-0 au retour (but marqué à la 89e minute) et au but marqué au Botswana (défaite 2-1) à l’aller.

Reste au Binga FC et au Coton Sport Garoua à connaître leurs adversaires pour le tour de cadrage. Son tirage au sort est prévu le 26 octobre au Caire.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2021-2022 : TOUS LES RÉSULTATS

