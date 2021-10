Le Guinéen Mohamed Bayo en garde à vue en France

L'attaquant international guinéen de Clermont Mohamed Bayo a été placé en garde à vue ce 24 octobre 2021 après un délit de fuite à la suite d'un accident de circulation, a appris l’Agence France Presse auprès du parquet de Clermont-Ferrand. Le joueur, meilleur buteur de son équipe en Championnat de France de football (Ligue 1) avec six réalisations, a été interpellé vers 7h, peu après un accrochage entre sa voiture et un autre véhicule. Bayo, qui était « alcoolisé », a « commis un délit de fuite », mais des témoins l'ayant reconnu, il a été arrêté et placé en garde à vue rapidement après les faits, selon le parquet.