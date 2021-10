Coupe de la Confédération: les affiches du tour de cadrage

Texte par : Farid Achache Suivre

La Confédération africaine de football a procédé mardi 26 octobre au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les affiches : Zanaco (Zambie) – Binga (Mali) / Simba (Tanzanie) – Red Arrows (Zambie) / TP Mazembe (RDC) – Marumo Gallants (Afrique du Sud) / ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire) – GD Interclube (Angola) / Nouadhibou (Mauritanie) – Coton Sport (Cameroun) /US Gendarmerie Nationale (Niger) – DC Motema Pembe (RDC) / AS Otoho (Congo) – Gor Mahia (Kenya) / APR (Rwanda) – RS Berkane (Maroc) / Tusker (Kenya) – CS Sfaxien (Tunisie) / Hearts of Oak (Ghana) – JS Saoura (Algérie) / Rivers United (Nigeria) – Al Masry (Egypte) /Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libye) OU Biashara United (Tanzanie) / Al Ittihad (Libye) – Enyimba (Nigeria) / AS Maniema Union (RDC) – Pyramids (Egypte) / LPRC Oilers (Liberia) – Orlando Pirates (Afrique du Sud) / Royal Leopards (Eswatini) – JS Kabylie (Algérie)