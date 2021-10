Guinée: vers un départ de Didier Six du poste de sélectionneur

Le Français Didier Six. AFP - JOSE JORDAN

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La Fédération guinéenne a annoncé ce 28 octobre que Kaba Diawara et Mandjou Diallo dirigeront l’équipe nationale durant les deux prochains matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022, prévus le 12 novembre à Conakry face à la Guinée-Bissau et le 15 novembre au Maroc. La Féguifoot « est en discussion avec le sélectionneur Didier Six, pour une séparation à l'amiable dans les brefs délais ».