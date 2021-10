Mondial 2022: le retour de Jérémy Morel avec Madagascar

Éric Rabesandratana a dévoilé sa liste de 24 joueurs retenus pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. On note le retour le Jérémy Morel, absent durant les quatre premières journées.

Il reste encore deux journées de qualification pour espérer atteindre les barrages. Dernier de son groupe, Madagascar reste néanmoins en course pour la qualification.

Madagascar fera face au Bénin le 11 novembre à Cotonou. Le 14 novembre, les Barea affronteront à domicile la Tanzanie. La liste du sélectionneur comprend Jérémy Morel, absent lors des quatre premières journées pour cause de blessure.

L’ancien lyonnais avait été présent lors de la phase finale de la CAN 2019 en Égypte où Madagascar avait atteint à la surprise générale les quarts de finale.

Rabesandratana fait appel à quatre nouveaux joueurs. Il s’agit des binationaux Yannick Pandor, 3e gardien de but du RC Lens, et Nomena Andriantiana, défenseur du Marignane FC, ainsi que les locaux Koloina Razafindranaivo (CFFA) et Jules Solonantenaina, dit Naina (JFC).

Jérôme Mombris et Thomas Fontaine toujours absents

Après 3 défaites successives des Malgaches, Njiva Rakotoharimalala avait permis à Madagascar de prendre ses premiers points face à la RDC lors de la quatrième journée.

Alors que Eric Rabesandratana avait décidé de ne pas appeler Jérôme Mombris (Guingamp) et Thomas Fontaine (Lorient) pour les troisième et quatrième journée, il n’a toujours pas réintégré les deux joueurs.

Les habitués comme Romain Métanire, Marco Ilaimaharitra, Pascal Razakanantenaina, Ibrahim Amada, Njiva, Voavy et Rayan Raveloson sont eux bien présents.

