Blessé, l’Ivoirien Gervinho manquera la CAN au Cameroun

L'Ivoirien Gervinho. AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS

Texte par : RFI Suivre

Gervinho est contraint de déclarer forfait pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun à cause d’une blessure au genou contractée ce vendredi 29 octobre lors du match entre son club turc de Trabzonspor et Rizespor (2-1). L’ailier ivoirien est touché aux ligaments croisés et sera absent entre cinq et six mois selon son entraîneur Abdullah Avci. Champion d’Afrique en 2015, l’Éléphant de 34 ans avait déjà manqué la CAN 2017 à cause d’une blessure et n’avait pas été appelé par Ibrahim Kamara pour l’édition 2019.