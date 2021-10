Le Tunisien Wahbi Khazri marque un but de 68 mètres avec Saint-Etienne

Le Tunisien de Saint-Etienne Wahbi Khazri célèbre son but égalisateur à Metz, le 30 octobre 2021. AFP - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'international tunisien de Saint-Etienne Wahbi Khazri a marqué ce samedi 30 octobre à Metz un but de 68 mètres, l'un des plus lointains de l'histoire de la Ligue 1, selon le statisticien Opta. Il s'agit d'un record depuis qu'Opta recueille des données, c'est-à-dire 2006, a précisé l'entreprise anglaise. Selon la Ligue de football professionnel (LFP), deux buts de plus de 60 mètres ont été inscrits en L1 depuis 2007, ceux du Niçois David Hellebuyck (66,2 m) en 2008, et du joueur d'Evian-Thonon-Gaillard Saber Khalifa (64,3 m) en 2013. Celui de Khazri, qui restera comme l'un des plus beaux de la saison, est intervenu à la 16e minute du match de la 12e journée, alors que Metz menait 1 à 0. Les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos (1-1).