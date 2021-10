Le Sénégalais Habib Diallo et l’Algérien Andy Delort s’offrent un doublé

L'attaquant sénégalais de Strasbourg Habib Diallo après son but face à Lorient, le 31 octobre. AFP - SEBASTIEN BOZON

Texte par : RFI

L’attaquant sénégalais Habib Diallo a activement participé au festival de son équipe Strasbourg face à Lorient, ce dimanche 31 octobre dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 (4-0). Le Lion de la Teranga a inscrit un doublé juste avant la pause pour permettre au RCA de mener 3-0 après l’ouverture du score de Ludovic Ajorque. Ses cinquième et sixième buts de la saison ont bien aidé Strasbourg à prendre provisoirement la septième place. Plus tôt, l’attaquant algérien Andy Delort a permis à Nice de s’imposer à Angers (1-2) en inscrivant deux buts, dont celui de la victoire dans les arrêts de jeu. Grâce à ce doublé, l’ancien montpelliérain prend la deuxième place du classement des buteurs de la Ligue 1 (sept buts), et son équipe est désormais deuxième du championnat derrière le PSG.