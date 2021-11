André Onana fait son retour sur les terrains après neuf mois de suspension

Suspendu neuf mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) après un contrôle positif à des produits dopants, André Onana retrouvera les terrains le 4 novembre prochain. En septembre, il avait repris avec les U21 de l’Ajax Amsterdam avec l’autorisation de la Fifa. Depuis, il a rejoint l’équipe première.

Comme l’Ajax Amsterdam, le Cameroun compte à nouveau sur André Onana. Antonio Conceiçao, le sélectionneur national, a fait appel à ses services pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Malawi et la Côte d’Ivoire les 13 et 16 novembre prochains. Le Cameroun est 2e du groupe, devancé d’un point par les Ivoiriens qu’il reçoivent pour le choc de la dernière journée.

André Onana est en contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2022 et ne devrait pas prolonger. Ce qui agace fortement un groupe de supporters ultras de l'Ajax Amsterdam qui n'a pas envie de revoir le portier camerounais. « Soyons honnêtes, vous êtes un excellent gardien de but et vous avez souvent été très important pour nous. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises dans le passé, un bon joueur n'est pas une bonne personne », ont-ils écrit dans un communiqué.

« Vous êtes un terrible Judas »

Les supporters lui reprochent de ne pas avoir voulu prolonger son contrat et de partir libre. « Vous avez décidé de ne pas signer et vous poignardez ainsi l'Ajax et ses supporters dans le dos. Non seulement l'Ajax perd une énorme somme d'argent à cause de vous, mais vous ne pouvez plus être pris au sérieux en tant que personne. (...) Malheureusement, nous devons en conclure que vous êtes un terrible Judas et que nous ne pouvons pas et ne voulons pas vous pardonner pour cela », peut-on également lire.

Longtemps annoncé à Lyon cet été, le Camerounais va finalement poursuivre avec l'Ajax car Marten Stekelenburg est désormais indisponible pour le reste de la saison. L'international néerlandais de 39 ans souffre d’une blessure à la hanche est doit se faire opérer.

« Onana est toujours sous contrat avec nous. Les besoins de l'Ajax sont primordiaux et de ce point de vue, c'est une bonne chose qu'il revienne dans l'équipe première », explique Marc Overmars, le directeur sportif du club dans un communiqué. Jeudi 28 octobre, André Onana a réintégré le groupe de l'équipe professionnelle à l'occasion d'une séance collective. « À compter d'aujourd'hui, André Onana reprendra l'entraînement avec l'équipe première de l'Ajax », a indiqué le champion des Pays-Bas dans un communiqué. À 25 ans et après six années passées à Amsterdam, l’international camerounais pourrait s’engager dans le championnat italien l’été prochain.

