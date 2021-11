Ligue des champions UEFA: le Marocain Hakim Ziyech buteur décisif

Le Marocain Hakim Ziyech a marqué le but de la victoire 1-0 de Chelsea sur le terrain de Malmö, ce 2 novembre 2021 en phase de groupes de la Ligue des champions. Le Germano-Anglais d’origine nigériane Lukas Nmecha a élégamment été décisif, lors du succès 2-1 de Wolfsburg contre le RB Salzbourg.

GROUPE E

Dynamo Kiev (Ukraine) – FC Barcelone (Espagne) 0-1

L’Espagnol d’origine guinéenne et dominicaine Alejandro Baldé Dominguez est entré en jeu à la toute fin de la courte victoire des Barcelonais.

Bayern Munich (Allemagne) – Benfica Lisbonne (Portugal) 5-2

Le Franco-Ivoirien Tanguy Kouassi a goûté à une première titularisation avec le Bayern, en défense centrale. Le latéral sénégalais Bouna Sarr est, lui, entré en jeu.

Côté lisboète, c’est peu dire que le Franco-Ivoirien Soualiho Meïté a vécu une soirée difficile, dans l’entrejeu.

GROUPE F

Atalanta Bergame (Italie) – Manchester United (Angleterre) 2-2

L’Ivoirien Eric Bailly a été à l’image de son équipe : brouillon mais courageux. Le latéral anglo-congolais Aaron Wan-Bissaka était également de la partie

Villarreal (Espagne) – Young Boys Berne (Suisse) 2-0

L’attaquant sénégalais Boulaye Dia et le milieu franco-sénégalais Francis Coquelin étaient bien présents, tout comme le Nigérian Samu Chukwueze, remplaçant au coup d’envoi.

Dans les rangs suisses, le Congolais Elia Meschak s’est beaucoup démené mais a surtout récolté un avertissement, tout comme son coéquipier camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu. L’attaquant suisso-congolais Felix Mambimbi a fait son apparition en cours de rencontre.

GROUPE G

Wolfsburg (Allemagne) – RB Salzbourg (Autriche) 2-1

Le Germano-Anglais d’origine nigériane Lukas Nmecha a régalé les supporters de Wolfsburg avec un enchaînement contrôle orienté de la poitrine - reprise de demi-volée, le ballon du 2-1 terminant sa course dans la lucarne gauche adverse. Le Belgo-Congolais Aster Vranckx était également titulaire dans l’entrejeu, côté allemand.

Dans les rangs des visiteurs, le Malien Mohamed Camara était présent au milieu, tout comme le Camerounais Jérôme Onguéné dans l’axe de la défense. L’attaquant austro-nigérian Junior Adamu et le défenseur Franco-Centrafricain Oumar Solet sont, eux, entrés en jeu.

Séville FC (Espagne) – Lille LOSC (France) 1-2

Le Marocain Yassine Bounou est allé chercher le ballon au fond de ses filets deux fois, tandis que son compatriote Youssef En-Nesiry a récolté un carton jaune.

Pour le Losc du Mozambicain Reinildo, du Portugais d’origine Bissau-Guinéenne Tiago Djalo et du Franco-Ivoirien Jonathan Bamba, ce mardi aura été beaucoup plus accompli, même si les deux buts nordistes sont venus de l’aile droite lilloise.

GROUPE H

Malmö (Suède) – Chelsea (Angleterre) 0-1

Hakim Ziyech a conclu au second poteau et à bout portant une reprise qui a permis à Chelsea d’ouvrir le score à l’extérieur. Un but qui fait du bien au Marocain, pas toujours en réussite avec le club anglais. À l’autre bout du terrain, le gardien de but sénégalais des Blues, Édouard Mendy, a passé une soirée tranquille.

À l’inverse, le milieu nigérian Bonke Innocent a passé une soirée usante à courir après la balle.

Juventus Turin (Italie) – Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) 4-2

Aucun Africain n’a disputé ce match.

