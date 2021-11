Éliminatoires Mondial 2022: Percy Tau, atout des Bafana Bafana ?

En tête de son groupe avec un point d’avance sur le Ghana, l’Afrique du Sud affrontera le Zimbabwe le 11 novembre. Ensuite, ce sera une « finale » face aux Black Stars le 14 novembre. Le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, qui a dévoilé sa liste de 24 joueurs retenus pour l’occasion, a fait appel à Percy Tau forfait le mois dernier.

L'attaquant des Bafana Bafana a-t-il retrouvé un peu de sa superbe ? En tout cas, Percy Tau a marqué deux fois lors de ses débuts pour le géants égyptien al-Ahly, en battant Ismaily SC 4-0 en championnat, le 27 octobre. L'ancien homme de Brighton a doublé la mise au cours des 35 premières minutes. La première performance de la saison de Tau a certainement convaincu Hugo Broos.

Depuis qu'il a quitté Brighton, Tau a dû attendre pour avoir un impact sur al-Ahly, après s'être blessé aux ischio-jambiers. Il faut dire que le natif de Witbank peine a confirmé les attentes placées en lui. Lors de ses premières années, Percy Tau avait vécu une expérience enrichissante dans son pays avec les Mamelodi Sundowns (2013-2018). Avec le club basé à Pretoria, il avait remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions CAF et le championnat national.

Expérience mitigée en Europe

Arrivé sur le sol européen en 2018, Percy Tau attendait beaucoup de ce voyage et de cette aventure avec Brighton en Angleterre. Sauf qu’il est tout de suite prêté en Belgique du côté de l’Union Saint-Gilles. Après une expérience réussie (35 matchs, 13 buts), Tau est de nouveau prêté l’année suivante au Club Bruges. Il ne marque que 4 buts en 30 apparitions. Ensuite, c'est Anderlecht qui accepte de l’accueillir (2020-2021). Il joue 14 matchs avec Les Mauves et réussit à inscrire 4 buts.

En janvier 2021 il retourne de l’autre côté de la Manche où il ne parviendra à jouer que quelques rencontres. À l’issue de la saison (2020-2021), le joueur décide de changer d’air et opte pour l’Égypte. Il rejoint Pitso Mosimane, le coach des Diables Rouges, qu’il avait côtoyé lors de son passage avec les Mamelodi Sundowns.

Briller avec al-Ahly, club égyptien le plus titré du championnat national et double tenant du titre de la Ligue des champions CAF est un nouveau challenge pour Percy Tau. Avec son retour sur le continent africain, il se verrait aussi bien faire les beaux jours des Bafana Bafana. Depuis 2017, il a été sélectionné à 30 reprises et a inscrit 13 buts. « Mon arrivée en Europe devrait m'aider à jouer plus de football international. J'apprendrai beaucoup, ce qui sera également bon pour mon pays », disait-il lors de son arrivée en Angleterre.

