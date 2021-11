Patson Daka, le Zambien qui fait du bien à Leicester

Patson Daka va-t-il devenir la machine à scorer de Leicester ? Sous les couleurs de « Foxes », il est devenu le premier Zambien à marquer un but dans le championnat anglais. Ensuite, il a enchaîné en inscrivant un quadruplé en Ligue Europa face au Spartak Moscou qu’il retrouve le jeudi 4 novembre. Une performance de taille qui lui a valu les projecteurs.

Publicité Lire la suite

Quatre buts, dont trois en moins de dix minutes. Qui dit mieux ? Il y a deux semaines, Patson Daka avait fait chavirer le cœur des supporters de Leicester et renversé le Spartak Moscou (4-3) en Ligue Europa. « Quelle performance ! Merci et bien joué, petit », en un tweet, Gary Lineker, ancien international anglais et natif de Leicester avait résumé la soirée folle de Patson Daka (23 ans).

« Marquer quatre buts, quel que soit le match, c'est si difficile, mais y parvenir en coupe d'Europe, à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ces quatre buts sont fantastiques, pleins de calme et de sérénité », avouait Brendan Rodgers, son manager. Le Leicester Mercury, quotidien local, lui avait carrément attribué la note maximale de 10/10. « Époustouflant. Son calme et son adresse à la finition, des deux pieds, en face-à-face ont été incroyables, mais avant cela, il a été excellent dans le timing de ses courses comme seul attaquant de pointe pour créer des situations pour Kelechi Iheanacho grâce à sa vitesse. Une performance à graver dans les annales », pouvait-on lire.

Le remplaçant idéal du héros local, Jamie Vardy

Jeudi 4 novembre, Leicester retrouve les Russes. À Moscou, l'attaquant de 23 ans avait non seulement permis aux Anglais de toujours croire en une qualification pour les huitièmes (Leicester est 3e, à égalité avec Naples, 2e), mais avait aussi marqué les esprits en devenant le premier joueur du club à réaliser une telle performance en coupe d'Europe. Une soirée parfaite pour celui qui, quelques jours plus tôt contre Manchester United, était devenu le premier Zambien à marquer en Premier League avec le dernier but de Leicester (victoire 4-2).

Recruté cet été par les « Foxes», pour 25 millions d'euros, Daka a pour le moment pris part à quatre rencontres de Premier League et il a été titulaire à trois reprises en coupe Europe. Il ne passe pas inaperçu puisque fin octobre, The Guardian n'a pas manqué de le considérer déjà comme le remplaçant idéal du héros local, Jamie Vardy.

Patson Daka a été repéré à l’âge de 16 ans alors qu'il évoluait dans les championnats zambiens de jeunes par Frederic Kanouté, l'ancien attaquant malien devenu agent. Fils de footballeur, Patson Daka est arrivé en Europe, à Lille, où il a effectué un essai, sans succès.

À l'école de Sadio Mané

Passé en D2 autrichienne au FC Liebering, club propriété de Red Bull, c'est au RB Salzbourg que Daka a ensuite posé ses valises : en quatre saisons, il a raflé quatre titres de champion d'Autriche et trois Coupes d'Autriche. Salzbourg avait été le club d’un certain Sadio Mané ou encore du Guinéen Naby Keita. Lors de sa dernière saison en Autriche, Daka avait remporté le championnat pour la quatrième fois de d’affilée son club, terminant meilleur buteur et meilleur joueur de Bundesliga autrichienne. Vainqueur de la Coupe d'Autriche à trois reprises (2019, 2020 et 2021), Patson Daka a aussi goûté à la Ligue des champions avec Salzbourg. À 22 ans, le jeune zambien quittait l’Autriche et le Red Bull Salzbourg pour le championnat le plus exposé de la planète. Un sacré pari.

En 2017, Patson Daka a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans avec la Zambie, à domicile. Buteur à quatre reprises et en finale contre le Sénégal (cinq rencontres en tant que titulaire), il a été élu meilleur joueur de la compétition. Il ne sera malheureusement pas au Cameroun lors de la prochaine Can en janvier 2022 puisque la Zambie n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale après avoir terminée troisième de son groupe, devancée par l’Algérie et le Zimbabwe, malgré deux doublés de Daka lors des deux derniers matchs cruciaux (3-3 contre l’Algérie, victoire 2-0 sur le Zimbabwe).

Daka n’en reste pas moins l'un des plus grands espoirs des « Chipolopolos ». En attendant, son quadruplé à Moscou lui a déjà valu d'être félicité sur Twitter par Hakainde Hichilema, le président de la République de Zambie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne