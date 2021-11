Football

[Sondage] Coupe du monde & CAN: tous les 2 ans ou tous les 4 ans?

Participez au sondage de RFI sur l'avenir de la Coupe du monde et celui de la Coupe d'Afrique des nations. © FMM

Texte par : David Kalfa

La Fédération internationale de football (FIFA) se réunit le 20 décembre 2021 pour discuter d’une réforme qui fait débat : l’organisation d’une Coupe du monde tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Que pensez-vous de cette idée ? Et, selon vous, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) doit-elle continuer à avoir lieu tous les 2 ans ? Ou la CAN doit-elle se dérouler tous les 4 ans ? Votez au grand sondage en ligne de RFI.