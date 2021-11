Calendrier

Coupe du monde 2022: six jours décisifs en qualifications africaines

L'Egyptien Mohamed Salah. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : David Kalfa

Les 5e et 6e journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2022 se déroulent du 11 au 16 novembre 2021. A l’issue de ces six jours et des 40 matches prévus, on connaîtra les dix pays en lice pour l’ultime tour de qualifications prévu en mars.