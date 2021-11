Ligue des championnes africaine: Wadi Degla et Hasaacas Ladies marquent l’histoire

© Courtesy of CAF

Lors du tout premier match de l'histoire de la Ligue des championnes africaine, entre Wadi Degla et l'AS Mandé.

Wadi Degla a remporté le match d’ouverture de la toute première Ligue des championnes africaine de football, ce 5 novembre 2021 au Caire. Le club égyptien a battu 3-1 la formation malienne de l’AS Mandé. Dans l’autre rencontre du jour, les Ghanéennes d’Hasaacas Ladies ont dominé les Equato-Guinéennes de Malabo Kings sur le même score.

L’Egyptienne Noha Mamdouh Abdelaziz est entrée dans l’histoire du football africain, ce 5 novembre 2021. Elle a inscrit le tout premier but de l’histoire de la Ligue des championnes. Un penalty qui a lancé le succès 3-1 de Wadi Degla face à l’AS Mandé, durant cette saison inaugurale.

Les autres buts de cette rencontre historique ont été inscrits par Fatumata Dukureh et Jasmin Theresa pour le club égyptien et par Awa Traoré pour la formation malienne. La défenseure de Wadi Degla Hayam Abdelhafez a été élue meilleure joueuse de la partie.

Le doublé d’Evelyn Badu

Plus tard dans la soirée, les Ghanéennes d’Hasaacas Ladies se sont imposées sur le même score, face aux Equato-Guinéennes de Malabo Kings. Evelyn Badu a été élue femme du match. Elle a en effet inscrit un doublé. A jamais la première dans ce domaine.

Ce 6 novembre se joueront Vihiga Queens (Kenya) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et AS FAR (Maroc) – Rivers Angels (Nigeria), dans le groupe B.

