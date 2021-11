Ligue 1: Saint-Étienne miraculé grâce à l'Ivoirien Krasso et au Guinéen Sow

Lanterne rouge et toujours sans victoire avant son match de Ligue 1 contre Clermont, dimanche 7 novembre, l'AS Saint-Étienne a arraché in extremis les trois points en marquant deux buts dans le temps additionnel par Jean-Philippe Krasso et Saïdou Sow (3-2). Les Verts restent dans le dur mais respirent enfin.

Publicité Lire la suite

L'ASSE relève la tête. Incapables de remporter un seul de leurs 12 premiers matches de cette saison 2021-2022 (six nuls, six défaites), les Stéphanois ont bien failli connaître un nouveau dimanche de galère face au promu clermontois. Privés de tribunes pour cause de match à huis clos, sanction prise après des incidents survenus lors du match contre Angers le 22 octobre, les supporters ont manifesté leur colère quant à ces résultats catastrophiques avant le coup d'envoi, aux abords du stade Geoffroy-Guichard.

Puis, sur le terrain, le scénario cauchemar a pris forme à l'heure de jeu quand Clermont a pris l'avantage et fait le break. Le Guinéen Mohamed Bayo a ouvert le score (59e) et inscrit son 7e but de la saison, avant que Jason Berthomier corse l'addition (64e). Menés 0-2 à domicile, les Verts étaient alors plus que jamais derniers, et le sort de leur entraîneur Claude Puel toujours plus incertain.

Premier but dans l'élite pour Krasso, Sow en délivreur

Mais le miracle a eu lieu dans le Forez. Juste après le but de Berthommier, Puel a fait entrer le Français Arnaud Nordin et l'Ivoirien Jean-Philippe Krasso, deux choix résolument offensifs pour inverser le cours du match. Le premier a d'abord réduit l'écart sur un cadeau de la défense adverse (78e). Et dans le temps additionnel, Saint-Étienne a décroché une victoire à laquelle plus grand monde ne croyait.

Sur un corner de Nordin, Krasso s'est élevé dans les airs et a égalisé de la tête (90e+1). C'est le premier but en Ligue 1 de l'attaquant ivoirien de 24 ans, né à Stuttgart. Quelques instants plus tard, alors que le Tunisien Wahbi Khazri avait failli marquer à son tour, l'ASSE a obtenu un dernier corner. Nordin l'a de nouveau frappé, et cette fois, il a trouvé la tête victorieuse de Saïdow Sow (90e+3). Le jeune défenseur international guinéen, âgé de 19 ans, avait déjà marqué en septembre contre Lille en fin de match (1-1). Cette fois, son but s'est avéré victorieux.

« Ça fait vraiment du bien. (...) On n'a pas lâché, on y a cru jusqu'au bout. Ça s'est vu sur les coups de pied arrêtés, c'est à l'envie qu'on y a été. Ça fait vraiment du bien, cette première victoire, (...) mais c'est un petit bout de la route. La route est très longue », a réagi Jean-Philippe Krasso au micro du diffuseur Amazon Prime.

Enfin, Saint-Étienne remporte une victoire en championnat. La situation reste très compliquée et Claude Puel est toujours sur la sellette, mais son coaching gagnant (un but et deux passes décisives pour Nordin, un but pour Krasso) et l'abnégation de ses joueurs lui offrent un sursis. Et si les Verts sont toujours dans la zone rouge, ils laissent le fauteuil de derniers aux Messins et occupent maintenant la 19e place.

Arnaud pour se relancer, Jean-Philippe pour égaliser, Saïdou pour exploser 💚 pic.twitter.com/cNnFyIP8EG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 7, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne