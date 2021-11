Crise à la tête de la Fédération kényane de football, accusée de détournements de fonds

L'équipe nationale du Kenya avant son match contre le Sénégal, le 27 juin 2019, lors de la CAN en Égypte. © AP - Hassan Ammar

La Fédération kényane de football (FKF) va mal et se retrouve avec deux directions, opposées l'une à l'autre. Jeudi 11 novembre, la ministres des Sports kényane, Amina Mohamed, a placé à la tête de la FKF un comité par intérim. Une décision prise après les révélations d'une enquête du gouvernement, qui visait à déterminer si la somme de 1,7 million d'euros allouées à la FKF avait bien été utilisée pour préparer l'équipe à la CAN 2019. D'après Amina Mohamed, la FKF « n'a pas réussi à rendre compte des sommes allouées par le gouvernement ». Conséquence : un comité composé de 15 membres a été nommé pour diriger la FKF jusqu'au prochains élections, dans six mois. Mais Nick Mwendwa, président de la FKF, rejette ce choix : « Je suis toujours à la tête de la fédération. Nous n'accepterons pas cette décision prise par le ministère des Sports. La FKF rejette le comité et nous continuerons à travailler comme d'habitude. Toutes les activités liées au football continuent comme prévues et la FKF demeure aux commandes. » Le bras de fer est engagé.