Coupe du monde 2022: Aubameyang offre victoire et sursis au Gabon contre la Libye

Dans un groupe F dominé par l'Égypte, le Gabon a pris le dessus sur la Libye, vendredi 12 novembre, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde. Un but du penalty de Pierre-Emerick Aubameyang brise les derniers espoirs des Libyens. Les Panthères du Gabon doivent maintenant prier pour un revers des Pharons égyptiens contre l'Angola.

Publicité Lire la suite

Pour quelques heures minimum et pour quelques jours au mieux, le Gabon reste en vie dans la course au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique. Avec seulement 4 points au compteur avant cette 5e journée, les Panthères n'avaient pas le choix : elles devaient battre la Libye (6 points) vendredi pour conserver une chance de prendre à l'arrivée la première place. C'est ce qu'elles ont fait à Franceville.

Comme souvent, c'est de Pierre-Emerick Aubameyang qu'est venu le salut du Gabon. L'attaquant d'Arsenal a manqué de précision sur quelques occasions durant le premier acte, mais il n'a pas tremblé sur penalty. Sand Msoud, le défenseur libyen, venait de commettre une faute dans la surface après un corner gabonais. « PEA » s'est avancé et a marqué avec beaucoup de sang-froid.

Au classement du groupe F, le Gabon – qui a perdu Aubameyang sur blessure dans les dernières minutes – grimpe à la deuxième place avec 7 points. La Libye, troisième avec 6 points, ne peut plus se qualifier pour les barrages. Le Gabon doit maintenant attendre le résultat du match entre l'Angola et l'Égypte, prévu dans la soirée de vendredi. Les Angolais occupent la quatrième place avec 3 points et sont déjà éliminés. Les Egyptiens, eux, sont en tête avec 10 points. Une victoire ou un match nul serait synonyme de qualification pour le 3e tour, et donc d'élimination pour le Gabon. Une défaite en Angola à Luanda permettrait d'avoir une « finale » Égypte-Gabon le 16 novembre à Alexandrie.

Dans l'autre match disputé à la même heure que Gabon-Libye, la Guinée et la Guinée-Bissau ont fait 0-0 à Conakry. Un match sans enjeu puisque le sort du groupe I est réglé, avec la qualification nette du Maroc à deux journées de la fin (quatre matches, quatre victoires).

► À lire aussi : Coupe du monde 2022: calendrier et résultats des qualifications Afrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne